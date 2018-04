Brasilien: Deutlicher Anstieg der Zellstoffproduktion

Nach der eher verhaltenen Entwicklung im Gesamtjahr 2017 ist die brasilianische Zellstoffproduktion im ersten Quartal wieder stärker gestiegen. Für den Januar hat der Branchenverband IBÁ eine Steigerung von 10,2 % auf 1,809 Mio t angegeben. Der Februar hat sich mit einem Plus von 22,1 % auf 1,722 Mio t gegenüber dem schwachen Vorjahresmonat noch besser entwickelt. Im März hat die Produktion um 9,4 % auf 1,753 Mio t zugelegt. Für das gesamte erste Quartal ergibt sich damit ein Plus von 13,0 % auf 5,284 Mio t. Die Exporte haben sich im gleichen Zeitraum um 18,2 % auf 3,935 Mio t erhöht.



Im Gesamtjahr 2017 war die Produktion nach deutlich höheren Zuwächsen in den Vorjahren nur um 4,0 % auf 19,527 Mio t gestiegen. Die Exporte lagen mit 13,199 Mio t nur um 2,3 % über dem Vorjahreswert.