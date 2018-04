Biewer Lumber investiert 31 Mio US$ in Standort McBain

Knapp ein Jahr nach der Inbetriebnahme des fünften Sägewerkes der Gruppe hat die US-amerikanische Biewer Lumber vor Kurzem den Ausbau des Standortes McBain/Michigan angekündigt. Laut lokalen Medienberichten sollen noch im laufenden Jahr insgesamt rund 31 Mio US$ in den Bau einer weiteren Einschnittlinie sowie in den Ausbau der Trocknungskapazitäten an dem Standort investiert werden. Die Einschnittlinie soll in einer neu erbauten, rund 50 x 350 ft großen Halle installiert werden. Über die Anlagenkapazität wurden bislang keine Angaben gemacht, aktuell verfügt der Standort über eine Produktionskapazität von rund 95 Mio bdft/Jahr.



Im April 2017 hatte Biewer Sawmill in Newton/Mississippi ein Sägewerk mit einer Leistung von 250 Mio bdft/Jahr offiziell in Betrieb genommen. Das Investitionsvolumen für den Bau des Werkes lag bei insgesamt 85 Mio US$.