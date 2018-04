Bergner ist neuer Geschäftsführer bei Hermansson Holz

Michel Bergner ist seit dem 9. Februar Geschäftsführer des norddeutschen Rundholzhandelsunternehmens Hermansson Holz in Undeloh. Er folgt auf Marion Hermansson nach, die das Unternehmen übergangsweise nach dem Tod ihres Mannes Dan Hermansson am 14. Februar 2017 am Kilimandscharo/Tansania geleitet hat. Neben der neuen Aufgabe bei Hermansson Holz bleibt Bergner Geschäftsführer bei dem in den Bereichen Waldholz, Hackschnitzel, Pellets sowie Logistik tätigen Handelsunternehmen WaBiLo in Bendestorf. Beide Unternehmen werden von Bergner unabhängig voneinander geführt.



Vor der Gründung der im April 2009 in eine GmbH überführten WaBiLo war Bergner Geschäftsführer bei der 2006 aufgelösten Metsä Holz, bei Gratenau Wood & Fiber sowie bei Thosca Holz.