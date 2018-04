Bene hat EBIT trotz Umsatzrückgang deutlich gesteigert

Der Umsatz des österreichischen Büromöbelherstellers Bene hat im Geschäftsjahr 2017 um 10,7 % auf 135,1 Mio € nachgegeben. Damit hat das Unternehmen den angestrebten, nicht näher bezifferten Planwert verfehlt. Bene begründet den Rückgang unter anderem mit dem anhaltend schwierigen Marktumfeld in Großbritannien und Russland. Positiv haben sich hingegen die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt. Der Umsatz im DACH-Raum hat sich in der Folge um 10 % erhöht. Noch deutlichere Steigerungsraten konnten für die Regionen Middle East (+40 %) und CEE (+42 %) ausgewiesen werden. Auch in Frankreich hat Bene im vergangenen Jahr eine weiterhin hohe Nachfrage verzeichnet.



Trotz des Umsatzrückgangs hat das Unternehmen das EBIT 2017 um 46,6 % auf 7,3 Mio € gesteigert. Die EBIT-Marge hat sich um knapp zwei Prozentpunkte auf 5,4 % erhöht. Die positive Entwicklung auf Ergebnisseite führt Bene auf Produktivitätssteigerungen, die Hebung von Synergien und eine durch verbesserte Prozesse erzielte Senkung der Fixkosten zurück. Die Eigenkapitalquote hat sich mit 42,7 % per 31. Dezember ebenfalls deutlich verbessert; Ende 2016 lag diese noch bei 33,2 %.



Im laufenden Geschäftsjahr will Bene seine Präsenz insbesondere in Märkten wie Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, Middle East und Far East Asia ausbauen. Im vor Kurzem zu Ende gegangenen ersten Quartal hat Bene nach eigenen Angaben eine solide Geschäftsentwicklung verzeichnet.