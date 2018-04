Bauwerk Boen hat Umsatz und Ergebnisse gesteigert

Der Parketthersteller Bauwerk Boen hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem leichten Umsatzplus und deutlich verbesserten Ergebnissen abgeschlossen. Wie aus den heute veröffentlichten Zahlen hervorgeht, ist der konsolidierte Nettoumsatz um 2,0 % auf 285,1 Mio sfr gestiegen. Zu diesem Wachstum haben vor allem Preiserhöhungen, Verbesserungen im Produktmix und Währungseffekte beigetragen.



Der Absatz war hingegen rückläufig. Insgesamt hat Bauwerk Boen im vergangenen Jahr rund 9,2 Mio m² Parkettboden verkauft, was im Vergleich zur Vorjahresmenge einem Minus von 3,8 % entspricht. Das Unternehmen spricht in diesem Zusammenhang von einem bewussten Verzicht auf wenig rentable Geschäfte und Produktgruppen.



In Europa haben die Umsätze 2017 um 1,5 % auf 262,4 Mio sfr zugenommen. Dabei musste in Deutschland allerdings ein leichter Rückgang hingenommen werden, während in der Schweiz ein Plus von 1,6 % erzielt wurde. In Norwegen konnten ebenfalls Zuwächse erwirtschaftet werden. In Schweden war der Umsatz rückläufig, weil sich Bauwerk Boen auf diesem Markt aus verschiedenen unprofitablen Geschäften zurückgezogen hat. In Asien und in den USA haben die Umsätze in Summe um 10 % auf 23 Mio sfr zugelegt. Damit hat sich der Anteil der Exportmärkte außerhalb Europas am Gesamtumsatz leicht auf 8 % erhöht, wobei Asien den größten Beitrag leistete.



Beim EBITDA konnte Bauwerk Boen einen Anstieg um 28 % auf 32,6 Mio sfr erzielen; die EBITDA-Marge hat sich auf 11,4 % erhöht. Das EBIT hat sogar um 52,4 % auf 16,6 Mio sfr zugelegt. Das Unternehmensergebnis lag trotz höherer Finanz- und außerordentlichen Kosten und einer leicht gestiegenen Steuerrate mit 6,1 Mio sfr deutlich über dem Vorjahr.