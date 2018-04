Baumann bestellt Brockschnieder zur Geschäftsführerin

Mit Wirkung zum 1. April hat die Baumann Group Sabine Brockschnieder zur Geschäftsführerin bestellt. Brockschnieder war bereits im Januar vergangenen Jahres zunächst als Syndikusrechtsanwältin für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht in die Geschäftsleitung der Baumann Group eingetreten und hatte Prokura erhalten.



Neben Brockschnieder gehören der Baumann Group-Geschäftsführung noch der geschäftsführende Gesellschafter Delf Baumann sowie Michael Assner (Einkauf, Technik, Logistik) und Matthias Berens (Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung) an.



Die Baumann Group fertigt an zwei Standorten in Löhne und Burg und umfasst die beiden Küchenhersteller Bauformat und Burger.