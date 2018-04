Badeda tritt in Geschäftsführung von Kodersdorf ein

Frank Badeda hat heute als Geschäftsführer der Holzindustrie Schweighofer GmbH in Kodersdorf die Nachfolge von Anton Putz angetreten. Badeda, der zuletzt als Werksleiter der Ilim Timber Bavaria in Landsberg tätig war, wird in Kodersdorf zusammen mit den Werksleitern Thomas Kienz und Jan Krause unter anderem für den weiteren Ausbau des Standortes verantwortlich sein.



Neben Badeda gehören der Geschäftsführung in Kodersdorf weiterhin Jürgen Bergner und Christian Hörburger an. Bergner verantwortet innerhalb des Management Boards von Schweighofer zudem die Bereiche Verkauf, Produktionsplanung, Compliance, PR und Marketing. Hörburger ist im Management Board für Personal und Finanzen zuständig.