Aufwärtstrend bei Mohawk RoW hat sich weiter fortgesetzt

Der Mohawk-Geschäftsbereich „Flooring Rest of the World" (RoW) hat im ersten Quartal die Umsatz- und Ergebniszahlen erneut deutlich über die Vorjahreswerte gebracht. Der Umsatz hat gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18,0 % auf 585,3 Mio US$ zugelegt; wechselkursbereinigt fiel der Anstieg (+4 %) weniger deutlich aus. Das operative Ergebnis hat mit einem Plus von 17,0 % auf 89,1 Mio US$ in ähnlichem Umfang zugelegt wie der Umsatz. Die operative Marge auf bereinigter Basis ist trotz höherer Inbetriebnahmekosten und niedrigerer Lizenzeinnahmen geringfügig auf 16 % gestiegen.



Die Umsatz- und Ergebniszahlen haben gegenüber dem Vorjahreszeitraum in ähnlichem Ausmaß zugelegt wie im vierten Quartal, als Steigerungen von 17,8 % bzw. 18,7 % erreicht werden konnten. Das operative Ergebnis hatte im ersten Halbjahr 2017 bei jeweils steigenden Umsätzen zunächst um 10,2 % nachgegeben, im dritten Quartal lag es erstmals leicht über den Vorjahresniveau. Kostensteigerungen im Vorproduktbereich, die das Ergebnis in der ersten Jahreshälfte belastet hatten, konnten dabei durch die ab dem dritten Quartal umgesetzten Preiserhöhungen ausgeglichen werden. Aufgrund der weiter steigenden Rohstoffkosten hat Mohawk mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen weitere Anpassungen der Absatzpreise angekündigt.