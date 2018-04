Auftragseingang im Bauhauptgewerbe erreicht 6,1 Mrd €

Der bereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar um 9,9 % höher als im Vormonat. Mit Verantwortlich für die Steigerung waren demnach verschiedene Großaufträge. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg das Volumen der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigten Auftragseingänge von Dezember 2017 bis Februar 2018 gegenüber dem Zeitraum von September bis November 2017 um 13,2 %.



Im Vorjahresvergleich war der bereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar 2018 um 13,0 höher. In den ersten beiden Monaten im Jahr 2018 stieg er um 9,0 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen lagen im Februar nominal mit rund 6,1 Mrd € um 18,4 % höher als im Februar des Vorjahres. Damit ist der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem Februar in Deutschland erreicht worden. Im Vergleich zu den ersten zwei Monaten 2017 stiegen die Auftragseingänge in den ersten zwei Monaten 2018 nominal um 14,4 %.