Alno war bereits seit dem Jahr 2013 zahlungsunfähig

Die Alno AG war bereits seit dem Jahr 2013 insolvent. Zu diesem Ergebnis ist die Andersch AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in einem vom Alno-Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann in Auftrag gegebenen Gutachten gekommen. Das finale Gutachten hat Hörmann nach den fast zehnmonatigen Untersuchungen heute erhalten. Auf Grundlage der Organhaftung wird Hörmann nun Maßnahmen ergreifen, um Schadensersatzansprüche gegen ehemalige Vorstände bzw. ehemalige Geschäftsführer geltend zu machen. Zudem sollen Rückzahlungsansprüche gegenüber Kunden und Lieferanten nach insolvenzrechtlichen Anfechtungen geltend gemacht werden. Die Höhe der Haftungsansprüche ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zu den Gesamtanforderungen werden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.



Die Alno AG und deren Tochtergesellschaften hatten im Juli vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte seit November in eigener Zuständigkeit geprüft, ob bei Alno Insolvenzverschleppung vorliegt und im Februar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ende März hatten vier Staatsanwälte und über 100 Ermittler des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, des Polizeipräsidiums Konstanz und örtlicher Polizeistellen schließlich die Geschäftsräume der Alno AG und von sechs Tochtergesellschaften sowie Privatwohnungen in mehreren Bundesländern wegen des Verdachts auf Insolvenzverschleppung und des Betrugs nach Beweismaterial durchsucht.