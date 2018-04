Akzo Nobel muss Umsatz- und Ergebnisrückgang ausweisen

Im ersten Quartal hat der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten des niederländischen Chemiekonzerns Akzo Nobel um 8 % auf 2,176 Mrd € nachgegeben. Der Rückgang wurde von dem Unternehmen vor allem auf eine aus Sicht des Unternehmens ungünstige Entwicklung der Wechselkurse zurückgeführt. Während auch das Absatzvolumen (-3 %) zurückgegangen ist, sind die durchschnittlichen Verkaufspreise um 3 % gestiegen. Über die umgesetzten Preiserhöhungen konnten jedoch nach Angaben von Akzo Nobel gestiegene Rohstoffkosten nur teilweise an die Abnehmer weitergegeben werden. Zudem haben Kosten in Höhe von 41 Mio € vor allem aus den derzeit laufenden Restrukturierungsmaßnahmen dazu beigetragen, dass das operative Ergebnis um knapp die Hälfte auf 108 Mio € gesunken ist.



Im Geschäftsbereich „Decorative Paints“, in dem sich Akzo Nobel auf Herstellung und Vertrieb von Farben, Lacken und Lasuren für Endverbraucher konzentriert, ist der Umsatz wie im Gesamtkonzern um 8 % auf 846 Mio € zurückgegangen, das operative Ergebnis hat um mehr als ein Drittel auf 48 Mio € nachgegeben. Im Geschäftsbereich „Performance Coatings“, der die Aktivitäten mit industriellen Lacken, Farben und Beschichtungssystemen unter anderem für die Holz- und Möbelindustrie umfasst, ist der Umsatzrückgang bei einem Minus von 9 % auf 1,342 Mrd € noch geringfügig höher ausgefallen. Auch hier ist das operative Ergebnis um mehr als ein Drittel auf 121 Mio € zurückgegangen.