Ahlstrom-Munksjö übernimmt MD Papéis-Werk Caieiras

Ahlstrom-Munksjö hat sich mit der brasilianischen Formitex Group auf eine Übernahme des vor allem auf Dekorpapier ausgerichteten und bislang der Formitex-Tochtergesellschaft MD Papéis zugeordneten Werkes am Standort Caieiras/São Paulo verständigt. Der Kaufpreis wurde in der kürzlich unterzeichneten Übernahmevereinbarung auf rund 100 Mio € auf schuldenfreier Basis festgelegt. Die Finanzierung soll laut einer heute von Ahlstrom-Munksjö veröffentlichten Mitteilung von der Banco Citibank S.A. bereitgestellt werden. Die Transaktion soll nach Erfüllung der festgelegten Bedingungen im Verlauf des dritten Quartals 2018 abgeschlossen werden.



MD Papéis ist der einzige Dekorpapierhersteller in Südamerika. Nach früheren Informationen setzt das Unternehmen für die Dekorpapierproduktion zwei Papiermaschinen mit einer Gesamtkapazität von rund 30.000 t/Jahr ein. Laut Ahlstrom-Munksjö haben die zur Übernahme anstehenden Aktivitäten im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von umgerechnet 80 Mio € und ein EBITDA von rund 13 Mio € erreicht. Der geplanten Transaktion wurde damit ein EBITDA-Multiple von knapp 8 zugrundegelegt.



Ahlstrom-Munksjö ist in dem brasilianischen Bundesstaat São Paulo bislang mit drei Werken vertreten, die im vergangenen Jahr mit rund 700 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 200 Mio € erwirtschaftet haben. Die zwei Werke in Jacarei sind dem Geschäftsbereich „Industrial Solutions“ zugeordnet, das Werk Louveira gehört zum Bereich „Filtration and Performance“.