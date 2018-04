Ahlstrom-Munksjö baut Executive Management weiter um

Nach dem Wechsel in der Leitung des Geschäftsbereichs „Decor“ und der Berufung von Hans Sohlström zum neuen CEO hat die Ahlstrom-Munksjö Oyj mit Wirkung zum 24. April weitere Veränderungen im Executive Management vorgenommen. Åsa Jackson, Executive Vice President, Human Resources and Health & Safety, und Anna Selberg, Executive Vice President, Communications and Investor Relations, scheiden aus dem Unternehmen aus. CFO Pia Aaltonen-Forsell hat in der Folge die Verantwortung für den Kommunikations- und Investor Relations-Bereich mitübernommen. Dan Adrianzon, der seit der im April 2017 erfolgten Zusammenführung von Ahlstrom und Munksjö für die Integration der beiden Unternehmen verantwortlich ist, wurde als Executive Vice President People and Safety in das Executive Management berufen. In seiner neuen Position soll er auch das Integrati-onsprojekt weiterführen.



Der Geschäftsbereich Decor wird seit dem 1. Januar von Thomas Wulkahn geleitet. Sohlström hat die CEO-Position mit Wirkung zum 16. April von Jan Åström übernommen, der am 21. Dezember seinen Rückzug bis spätestens zum 30. Juni 2018 angekündigt hatte. Neben Sohlström, Aaltonen-Forsell, Wulkahn und Adrianzon gehören dem aktuellen Management Team von Ahlstrom Munksjö noch Sakari Ahdekivi (Stellvertretender CEO, Vice President Corporate Development), Danielle Borlatto (EVP „Industrial Solutions"), Fulvio Capussotti (EVP „Filtration & Performance"), Andreas Elving (EVP Legal, General Counsel) und Omar Hoek (EVP „Specialties“) an.