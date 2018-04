Änderungen im Management bei Teknos Deutschland

Der finnische Farben- und Lackhersteller Teknos hat im Zuge der Integration der im Mai 2017 übernommenen Feyco Treffert-Gruppe verschiedene Posten bei der Tochtergesellschaft Teknos Deutschland neu besetzt. Anfang Januar wurde Matthias Lutz zum Geschäftsführer berufen; er hat damit die Nachfolge von André Brunotte angetreten, der das Unternehmen verlassen hat. Lutz war vorher bei dem Holzlackhersteller Treffert Coatings in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Group Finance Manager und Site Manager am Hauptstandort Alzenau.



Bereits zum 1. Juli 2017 wurde Benjamin Röse zum neuen Vertriebsleiter bei Teknos Deutschland für den Bereich Industrial Wood bestellt. Sein Vorgänger Mark Norris hat das Unternehmen ebenfalls verlassen. Auch Röse kommt von Treffert und war hier zuletzt als Sales Manager für den Europa-Vertrieb verantwortlich. Zusätzlich geschaffen wurde der Posten des Strategical Account Manager Industrial Wood, der mit Wirkung zum 1. Januar durch Christian Golz besetzt wurde. Golz war zuvor bei der Schweizer Feyco als Vertriebsleiter im Bereich Export tätig und berichten in seiner neuen Funktion direkt an Röse.



Mit der Übernahme der beiden auf Holzbeschichtungen spezialisierten Unternehmen Feyco und Treffert hat Teknos seine Marktposition vor allem im Bereich Holzlacke für die Innenanwendung (Möbel, Innentüren, Fußböden) weiter ausgebaut. Bislang lag der Fokus auf Metalllacke und Holzlacke für den Außenbereich (Fenster, Fassaden, Außentüren, Gartenmöbel). Teknos Deutschland beschäftigt an den drei Standorten Fulda, Brüggen und Alzenau insgesamt rund 180 Mitarbeiter und ist damit einer der größten Ländergesellschaften in der Teknos-Gruppe.