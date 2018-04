150.000 € Brandschaden bei Kuntz Holzbearbeitung

Nach ersten Schätzungen der Polizei ist bei dem Brand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Kuntz Holzbearbeitung in Dellfeld-Falkenbusch ein Schaden von rund 150.000 € entstanden. Das Feuer war in einem Nebengebäude ausgebrochen und hatte diese nahezu vollständig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zur Brandursache in dem als Werkstatt und Garage für Fahrzeuge genutzten Gebäude gibt es bislang noch keine Erkenntnisse.



Entgegen der Meldungen in Tageszeitungen und österreichischen Fachmedien handelt es sich bei Kuntz Holzbearbeitung nicht mehr um ein Sägewerk. Der Einschnitt von Nadel- und in geringerem Umfang auch Laubrundholz im Ende 2016 von Insolvenzverwalter Paul Wieschemann von der Kanzlei JR Jacob, Mueller-Goettel, Karmeinsky, Wiebelt, Wieschemann und Kollegen in Kaiserslautern eingestellt worden.



Die Maschinen des Sägewerks werden derzeit vom Insolvenzverwalter zum Kauf angeboten. Seit der Schließung des Sägewerks führt der Insolvenzverwalter mit zwölf Mitarbeitern die Fertigung von Sonderpaletten weiter. Von dem Brand sind weder die Fertigungsanalgen der Palettenproduktion noch die zum Verkauf stehenden Sägewerksmaschinen betroffen.