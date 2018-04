12 Mio £ Förderung für OSB-Projekt in Inverness

Die staatliche Wirtschaftsförderungsgesellschaft Highlands and Islands Enterprise (HIE) hat die von Norbord inzwischen weitgehend abgeschlossene Ersatzinvestition in dem schottischen OSB-Werk Inverness mit über 12 Mio £ gefördert. Dies haben Nicola Sturgeon, First Minister von Schottland, und die HIE-Geschäftsführerin Charlotte Wright während der offiziellen Eröffnung der neuen Produktionslinie am 23. April nochmals herausgestellt.



Norbord hat für das Gesamtprojekt, bei dem die bestehenden zwei Mehretagenanlagen durch eine kontinuierliche Produktionslinie ersetzt sowie vor- und nachgelagerte Bereiche erweitert wurden, nach eigenen Angaben insgesamt 95 Mio £ investiert. Bei Berücksichtigung der HIE-Fördermittel ergibt sich eine Gesamtinvestitionssumme von 107 Mio £. Die Produktionskapazität des Werkes wird sich mit der neuen Anlage von bislang 350.000 m³/Jahr auf rund 640.000 m³ erhöhen.