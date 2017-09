Ziegler bestellt 110.000 m³-Kanaltrockner bei Valutec

Der schwedische Trocknerhersteller Valutec hat von der Ziegler Holzindustrie einen Auftrag über die Lieferung eines TC-Kanaltrockners erhalten. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2018 vorgesehen. Der Trockner mit einer Kapazität von 110.000 m³/Jahr ist der bislang größte seiner Art für einen mitteleuropäischen Kunden und für Valutec zudem die mittlerweile zehnte Anlagenlieferung nach Mitteleuropa. Den ersten TC-Trockner hatte Valutec Ende 2016 bei der Egger Sägewerk Brilon GmbH installiert. Wie alle bisherigen Projekte wird auch dieser Auftrag gemeinsam mit Scantec Industrieanlagen abgewickelt, der Valutec Generalvertretung in Mitteleuropa.



Valutec hat in der Vergangenheit bereits zwei Kanaltrockner an die Ziegler Holzindustrie geliefert, zuletzt 2014. Diese beiden Kanaltrockner vom Typ OTC verfügen jeweils über eine Jahresleistung von 50.000 m³ und werden in erster Linie für die Trocknung von Seitenbrettern sowie kleineren Schnittholzdimensionen eingesetzt.