Weyerhaeuser: Asset-Verkauf in Uruguay abgeschlossen

Der US-amerikanische Weyerhaeuser-Konzern hat am 1. September den Verkauf der Aktivitäten in Uruguay abgeschlossen. Das Closing ist damit schneller erfolgt als ursprünglich erwartet, bei der Anfang Juni erfolgten Bekanntgabe der Verkaufsvereinbarung war das Unternehmen von einem Abschluss der Transaktion im vierten Quartal ausgegangen.



Käufer ist ein Konsortium von institutionellen Anlegern unter Führung der Timberland Investment Group (TIG). Zu einem Gesamtpreis von 402,5 Mio US$ in bar hat TIG rund 300.000 acres bzw. 120.000 ha Forstplantagen im Nordwesten und Norden von Uruguay sowie eine Baumschule, ein Furnier- und Sperrholzwerk und ein Kraftwerk erworben.