Weitere Veränderungen in der Lechner-Geschäftsführung

In dem seit dem vergangenen Jahr von dem Arbeitsplattenkonfektionär D. Lechner durchgeführten Change-Prozess ist es im Verlauf der letzten Monate auch zu weiteren Veränderungen in der Geschäftsführung gekommen. Der bislang für die Bereiche Produktion und Technik verantwortliche Andreas Schmutzler ist im Mai in Ruhestand gegangen. Seine Position wurde Anfang September von Dr. Dirk Dantz übernommen. Damit setzt sich die aktuelle Lechner-Geschäftsführung aus Andrea Lechner-Meidel, Dirk Hollstein und Dantz zusammen. Lechner-Meidel und Hollstein bilden auch den Vorstand der übergeordneten Lechner Holding AG.



Der zuvor für die Bereiche Vertrieb und Marketing zuständige Bernhard Branyi war bereits im August 2016 aus der Geschäftsführung der D. Lechner GmbH ausgeschieden. Seine Verantwortungsbereiche wurden im Oktober 2016 auf zwei unterhalb der Geschäftsführung angesiedelte Positionen verteilt. Die Vertriebsleitung wurde Volker Ritzert übertragen; parallel dazu wurde Daniel Griehl zum Marketingleiter ernannt. Ritzert ist im Juni wieder aus dem Unternehmen ausgeschieden. In der Folge wurden die Bereiche Vertrieb und Marketing wieder zusammengelegt und Griehl unterstellt, der in diesem Zusammenhang auch Prokura erhalten hat. Im August wurde zudem die neugeschaffene Position Leiter Vertrieb Export mit Jeffry van de Vijver besetzt. De Vijver war in der Vergangenheit unter anderem für die Küchenmöbelhersteller Zeyko und Schüller tätig.