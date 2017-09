Weinzierl bestellt neue Rundholzsortierung bei Holtec

Die Holzwerke Weinzierl haben den Auftrag für die bereits zur Jahresmitte angekündigte Erneuerung der Rundholzsortieranlage für das Sägewerk am Stammsitz in Vilshofen an Holtec vergeben. Nach Angaben von Holtec, die bereits 2015 von Weinzierl als Lieferant für die Erneuerung der Sägewerksbeschickung ausgewählt wurden, kommt bei der neuen Sortierung das System „Chain-less“ zum Einsatz.



Nach den in den Vorjahren erfolgten Erweiterungen des Betriebsgeländes auf jetzt insgesamt 22 ha hatte Weinzierl im Juni den Bau einer neuer Rundsortierung, eine Erweiterung der Rundholzlagerflächen, Modernisierungsmaßnahmen an der Einschnittslinie sowie Umstellungen in der innerbetrieblichen Logistik angekündigt. Eine nennenswerte Erhöhung des Rundholzeinschnitts, der nach Unternehmensangaben 2016 bei insgesamt rund 650.000 fm lag, wird damit voraussichtlich nicht einhergehen. Die Maßnahmen sollen bis Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein.