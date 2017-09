Weinig investiert 4,5 Mio € in Erweiterungsbau bei Holz-Her

Mit dem heute erfolgten Spatenstich hat Weinig eine insgesamt rund 4,5 Mio € umfassende Erweiterungsinvestition bei dem Tochterunternehmen Holz-Her im österreichischen Voitsberg begonnen. Auf dem rund 22 ha großen Betriebsgelände soll ein etwa 1.000 m² großer Erweiterungsbau entstehen, in dem eine CNC-Fräse zur zerspanenden Bearbeitung von großen Stahlbauteilen installiert wird. Nach Angaben des Weinig-Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Bach soll mit der Investition der wachsenden Bedeutung des Geschäftsbereichs Holzwerkstoffe Rechnung getragen werden. In den vergangenen zwei Jahren konnte Holz-Her seinen Umsatz um rund 20 % steigern. In Folge des Wachstums war die Produktionskapazität in Voitsberg in den Jahren 2015/2016 bereits verdoppelt worden.



Am Standort sind aktuell 300 Mitarbeiter beschäftigt. Durch den weiteren Ausbau der Vertriebsaktivitäten, die Erweiterung des Produktportfolios bei den CNC-Bearbeitungszentren, den Ausbau des Bereichs Säge-Lager-Kombinationen, die Weiterentwicklung der Kantenanleimmaschinen für die industrielle Anwendung sowie die jetzt begonnene Erweiterung des Werkes rechnet Holz-Her Geschäftsführer Frank Epple mit einem zusätzlichen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern.