Wegener und Kersten verlassen Pfleiderer-Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat der Pfleiderer Group wird es erneut zu Änderungen kommen. Gestern haben Stefan Wegener und Tod Kersten ihren Rücktritt erklärt. Wegener war in einer im Zusammenhang mit der Integration der Pfleiderer GmbH in die Pfleiderer Group am 19. Februar 2016 durchgeführten außerordentlichen Hauptversammlung auf Vorschlag der Atlantik S.A. in den Aufsichtsrat gewählt worden. Kersten, Managing Director von Daiwa Corporate Advisory, gehört dem Gremium seit der ordentlichen Hauptversammlung 2016 an. Beide werden ihre Aufsichtsratspositionen bei Pfleiderer aufgeben, sobald die Hauptversammlung zwei Nachfolger bestimmt hat. Die nächste außerordentliche Hauptversammlung wird am 18. Oktober in Warschau stattfinden.



Neben Wegener und Kersten gehören dem aktuellen Pfleiderer-Aufsichtsrat Zbigniew Prokopowicz als Vorsitzender, Michael Keppel und Jason Clarke als stellvertretende Vorsitzende, Jan Wozniak und Krzysztof Sedzikowski an. Prokopowicz und Keppel wurden von Atlantik entsandt; der wie Kersten auf der Hauptversammlung 2016 in den Aufsichtsrat eingetretene Clarke ist Partner bei der Strategic Value Partners (UK) LLC.