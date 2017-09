Warendorf: Sales Director Export kommt von Zeyko

Der Küchenhersteller Warendorf hat Hennie van den Akker mit Wirkung zum 15. September zum Sales Director Export ernannt. In der neu geschaffenen Position wird van den Akker Warendorf-CEO Manfred van Ginkel unterstützen und insbesondere für den weiteren Ausbau der Händlerbeziehungen im nordeuropäischen und amerikanischen Raum zuständig sein.



Van den Akker hat den Großteil seines Berufslebens bei dem vor Kurzem von einer fränkischen Unternehmensgruppe aus der Insolvenz übernommenen Küchenhersteller Zeyko verbracht. In den vergangenen fünf Jahren war er dort als Key Account Manager Export und zuvor rund elf Jahre als Country Manager Benelux/England tätig. Von 1998 bis 1999 war van den Akker rund ein Jahr Directeur Nederland bei dem Küchenhersteller Poggenpohl. Vor seinem Eintritt bei Poggenpohl war van den Akker bereits rund zehn Jahre für Zeyko als Sales Marketing Manager Nederland tätig.



Auch auf dem Schweizer Markt will Warendorf seine Präsenz ausbauen und sich dort personell verstärken. Details zur Personalie sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.



Neben van Ginkel gehört der Warendorf-Geschäftsführung seit dem 1. Juli 2016 noch Stefan Hofemeier an. Während Hofemeier als Geschäftsführer die Ressorts Finanzen, Personal, HR, Einkauf, Logistik und Produktion bei Warendorf verantwortet, ist van Ginkel für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig.