VTG meldet weitere Übernahme eines Waggonvermieters

Die zum Konzernverbund des Waggonsvermieters VTG gehörende VTG Rail Assets will die CIT Rail Holdings übernehmen. Der entsprechende Antrag zur wettbewerbsrechtlichen Genehmigung der vollständigen Übernahme der CIT Rail Holdings sowie deren 100 %iger Tochtergesellschaften der Nacco-Gruppe wurde am 4. September bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) in Wien gestellt.



Die Übernahme der Nacco-Muttergesellschaft war von VTG bereits am 1. Juli angekündigt worden. Mit den Waggons der Nacco-Gruppe, zu denen neben Modellen für den Schüttgut-, Getreide-, Stückgut- und Stahltransport sowie diverser Kesselwagen auch Rungenfahrzeuge für den Holztransport und Intermodalwaggons zählen, steigt der Bestand von VTG um rund 14.000 auf mehr als 94.000 Wagen.



Durch die Nacco-Übernahme kann VTG das Waggonangebot weiter diversifizieren. Bereits am 1. Januar 2015 hatte VTG die Schweizer Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding (AAE) übernommen. Bereits damals konnte der bis dahin in großem Umfang auf Kesselwagen ausgerichtete Waggonvermieter sein Angebot um Containerwagen erweitern, die bei AAE einen Schwerpunkt darstellen. Neben den Containerwagen sind im Zuge der AAE-Übernahme aber auch in nennenswertem Umfang Waggons für den Holztransport in den Mietpool von VTG übergegangen.