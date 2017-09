VdDK rechnet für Küchenindustrie mit leichtem Wachstum

Der VdDK rechnet für die deutsche Küchenmöbelindustrie im Gesamtjahr 2017 mit einem leichten Umsatzzuwachs. Der Verband stützt sich bei dieser Prognose auf die verbandsinterne Auftragsstatistik, in der rund 30 Betriebe mit einem Anteil von 95 % am Gesamtumsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie erfasst werden. Laut dieser Statistik ist der wertmäßige Auftragseingang bis Ende August im Vorjahresvergleich um 2,8 % gestiegen. Das Wachstum ist ausschließlich auf das Ausland zurückzuführen (+8,9 %); der Auftragseingang aus dem Inland ist dagegen um 1,3 % zurückgegangen.



Auch beim Umsatz musste die deutsche Küchenmöbelindustrie im bisherigen Jahresverlauf einen Rückgang hinnehmen, während das Exportgeschäft weiter gewachsen ist. Laut der auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts monatlich erstellten Statistik des VdDK ist der Gesamtumsatz der Küchenmöbelindustrie kumuliert über die ersten sieben Monate im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % auf 2,713 Mrd € gesunken. Der Inlandsumsatz hat um 4,2 % auf 1,633 Mrd € nachgegeben. Im Export ist der Umsatz hingegen um 0,5 % auf 1,081 Mrd € gestiegen. Der in der Eurozone erwirtschaftete Umsatz erhöhte sich um 0,7 % auf 813,2 Mio €.



Die deutschen Küchenmöbelexporte haben im ersten Halbjahr um 4,0 % auf 953,6 Mio € zugelegt. Allerdings haben sich die Ausfuhren in die einzelnen Länder sehr unterschiedlich entwickelt. In die wichtigsten Auslandsmärkte Frankreich (+6,2 %) und die Niederlande (+11,2 %) sowie nach China (+41,8 %) wurden mehr Küchenmöbel exportiert. Die Exporte in die Schweiz (-2,3 %), nach Österreich (-9,8 5) und Großbritannien (-2,6 %) sind hingegen gesunken.



Die Exportquote bei Küchenmöbeln liegt derzeit bei 39,8 %. In den Monaten Juni und Juli konnte die 40 %-Marke überschritten werden. Für das Gesamtjahr rechnet der VdDK ebenfalls mit einer Exportquote von über 40 %, obwohl sich die Rahmenbedingungen für den Export in Märkte außerhalb der Euro-Zone durch den starken Euro-Kurs verschlechtert haben. Die Küchenmöbelimporte nach Deutschland bewegen sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Im ersten Halbjahr haben die Einfuhren um 8,8 % auf 54,4 Mio € abgenommen.