VBH und Nordwest wollen Zusammenarbeit intensivieren

Der Fenster- und Türenbeschlaghändler VBH Deutschland strebt einer Aufnahme in die Zentralregulierung des Einkaufs- und Marketingsverbunds Nordwest Handel an. Laut einer Mitte September veröffentlichten Mitteilung soll dieser Schritt in den kommenden Monaten vollzogen werden.



Eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen besteht bereits seit Längerem im Bereich des Lagergeschäfts. Durch die Zentralregulierung will VBH seine Einkaufsstärke verbessern und damit die Lücke zu Wettbewerbern, die ebenfalls zentralregulieren, schließen. Zudem erhofft sich das Unternehmen hierdurch eine stärkere Unabhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Nordwest baut durch die erweiterte Kooperation seine Marktposition im Bereich Baubeschläge weiter aus und ergänzt für seine eigenen Fachhandelspartner das Lieferantenportfolio.



VBH Deutschland gehört zum Handelskonzern VBH Holding. Das Produktportfolio von VBH umfasst vor allem Beschläge für Fenster und Türen aus Holz und Kunststoff. Der Konzern beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter und ist in rund 30 Ländern mit eigenen Gesellschaften vertreten. Nordwest vereint rund 1.000 Fachhandelspartner und ist in den Bereichen Haustechnik, Stahl, Werkzeuge, Industriebedarf, Baubeschlägen und Bauelementen tätig. Im ersten Halbjahr hat Nordwest sein Handelsvolumen um 14,5 % auf 1,174 Mrd € gesteigert.