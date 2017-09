Valmet liefert Camura-Hacker in Sappi-Zellstoffwerk

Der Maschinen- und Anlagenhersteller Valmet wird im Frühjahr 2018 einen neuen Hacker „vom Typ „Camura GS 1050“ in das Zellstoffwerk Ngodwana der Sappi Southern Africa Pty. Ltd. liefern. Sappi will mit der Ersatzinvestition laut Valmet zum einen die Hackkapazität steigern, zum anderen sollen die Hackschnitzelqualitäten verbessert und die Holzverluste minimiert werden. Valmet hat die Bestellung im zweiten Quartal verbucht; der Auftrag umfasst neben dem Hacker auch eine Erweiterung der Hackschnitzelsortierung, Aufbau und Inbetriebnahme. Die Anlage soll im Mai 2018 installiert werden; die Inbetriebnahme ist für Juni 2018 geplant.



Das Sappi-Werk Ngodwana ist auf eine jährliche Produktionskapazität von 330.000 t Papierzellstoff und 210.000 t Dissolving-Zellstoff ausgelegt. Ein Teil der Papierzellstoffproduktion wird in der nachgelagerten Papierfabrik verarbeitet, in der Zeitungsdruck- und Verpackungspapiere hergestellt werden. Rund 70 % der Produktion des Werkes gehen in den Export.