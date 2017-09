USA: Laubholzexporte nach Asien sind stark angestiegen

Nach geringen Veränderungen in den Vergleichszeiträumen 2015 und 2016 sind die US-amerikanischen Laubholzexporte nach China und Südostasien im ersten Halbjahr stark gestiegen. Laut einem vom American Hardwood Export Council Southeast Asia & Greater China, Hongkong, im August 2017 vorgelegten Market Report hat sich der Gesamtwert der US-amerikanischen Laubholzexporte im Vorjahresvergleich um 10,5 % auf 1,982 Mrd US$ erhöht. Die Lieferungen nach Greater China (Mainland China, Hongkong, Taiwan) haben mit einem Plus von 28,8 % auf 1,029 Mrd US$ deutlich stärker zugelegt. Die Südostasien-Exporte lagen mit 166 Mio US$ um 9,2 % über dem Vorjahreswert. Die US-amerikanischen Exporte in andere Regionen sind dagegen um 6,6 % auf 787 Mio US$ zurückgegangen.



Laut den von der AHEC zusammengestellten Zahlen sind die Laubrundholzexporte nach Greater China im ersten Halbjahr um 40 % auf 285 Mio US$ gestiegen; bei Laubschnittholz gab es ein Plus von 25 % auf 735 Mio US$. Die Exporte von Laubholzfurnieren haben dagegen um 10 % auf 5,1 Mio nachgegeben. In Südostasien war Vietnam der größte Absatzmarkt; die Exportwerte sind bei Rundholz um 3 % auf 22,7 Mio US$, bei Schnittholz um 18 % auf 94,3 Mio US$ und bei Furnieren um 27 % auf 3,1 Mio US$ gestiegen. Auf den nächsten Plätzen folgten Malaysia, Indonesien und Thailand.