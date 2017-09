Umsatzwachstum der Holzindustrie hat sich abgeflacht

Nach höheren Zuwachsraten in den Gesamtjahren 2014 bis 2016 ist der Umsatz der deutschen Holzindustrie im ersten Halbjahr 2017 noch um 1,7 % auf 17,675 Mrd € gestiegen. Im ersten Halbjahr hatte der Branchenumsatz laut der vom HDH auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamtes quartalsweise erstellten Statistik noch um 4,4 % zugelegt. Das zweite Halbjahr hatte sich im Vorjahresvergleich dann schwächer entwickelt, so dass sich für das Gesamtjahr 2016 noch ein Umsatzplus von 2,4 % auf rund 34,966 Mrd € ergeben hatte. Die Jahr 2014 (+2,9 % auf Mrd €) und 2015 (+3,1 % auf Mrd €) waren noch etwas besser ausgefallen. Im Gesamtjahr 2017 rechnet der HDH mit einer Umsatzsteigerung in einer Größenordnung von 1-2 %.



Das langsamere Wachstum im ersten Halbjahr ist vor allem auf die schwächere Entwicklung der Möbelindustrie zurückzuführen, die ihren Umsatz nur noch um 0,5 % auf 8,991 Mrd € steigern konnte. Die im Export erreichte Steigerung von 1,7 % auf 2,894 Mrd € wurde dabei durch die Stagnation auf dem Inlandsmarkt (-0,1 % auf 6,097 Mrd €) gebremst. Der Umsatz des Holzgewerbes, in dem die HDH-Statistik die Teilbereiche Sägewerke, Holzwerkstoffe, Parketttafeln, baunaher Bereich, Holzverpackungen und andere Holzwaren zusammenfasst, ist dagegen um 3,2 % auf 8,105 Mrd € gestiegen. Inlandsmarkt (+3,3 % auf 6,089 Mrd €) und Export (+3,0 % auf 2,015 Mrd €) haben sich dabei ähnlich zugelegt. Im Gesamtjahr 2016 hatte sich die Möbelindustrie mit einem Plus von 3,2 % auf 17,957 Mrd € noch deutlich besser entwickelt als das Holzgewerbe, dessen Umsatz um 1,2 % auf 15,829 Mrd € gestiegen war.



Von den in der HDH-Statistik separat ausgewiesenen Teilbereichen des Holzgewerbes konnte der baunahe Bereich, dem unter anderem die Herstellung von Fenstern, Türen, Treppen und anderen Bauelementen aus Holz sowie der Holzfertigbau zugerechnet werden, im ersten Halbjahr die höchste Umsatzsteigerung erzielen; mit 2,716 Mrd € wurde der Vorjahreswert um 7,8 % übertroffen. Der Bereich Holzverpackungen hat sich mit einem Umsatzplus von 6,7 % auf 353,9 Mio € ähnlich stark entwickelt. Die aufgrund des weiterhin auf hohem Niveau laufenden Exportgeschäfts erreichten Mengensteigerungen werden nach Aussage des HPE allerdings durch einen extremen Preisdruck überschattet. Der Umsatz des Sägewerksbereichs ist um 3,8 % auf 2,225 Mrd € gestiegen. Der Bereich Holzwerkstoffe blieb mit 2,465 Mrd € dagegen um 0,6 % unter dem Vorjahreswert, der Umsatz mit Parketttafeln ist laut der HDH-Statistik sogar um 7,4 % auf 137,4 Mio € zurückgegangen.