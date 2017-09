Tvilum-Country Manager wechselt zu CS Schmalmöbel

Axel Müller ist seit heute neuer Vertriebsbereichsleiter bei dem Zerlegtmöbelhersteller CS Schmalmöbel. Er folgt in dieser Position auf Marcus Rohde nach, der nach rund eineinhalb Jahren zum 31. August aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Müller berichtet direkt an Vertriebsleiterin Carina Schmidt. Sein künftiger Schwerpunkt wird auf den Bereichen SB, Mitnahme und Export liegen.



Müller war in den vergangenen neun Jahren für den dänischen Zerlegtmöbelhersteller Tvilum in verschiedenen Vertriebspositionen unter anderem als Area Sales Manager und Key Account Manager tätig. Zuletzt verantwortete Müller als Country Manager die DACH-Region sowie einige osteuropäische Märkte. Vor seinem Wechsel zu Tvilum war Müller knapp vier Jahre Warengruppenleiter bei dem Möbeldiscounter Roller.