The Carlyle Group veräußert Klenk and Binderholz

The Carlyle Group hat heute mit der österreichischen Binderholz eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf der gesamten Klenk Holz AG getroffen. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde nach mehrmonatigen Verhandlungen heute unterzeichnet. Mit dem Abschluss der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden steht, wird Anfang November gerechnet. Laut Binder sollen die drei Klenk Standort Oberrot, Baruth und Wolfegg mit zusammen knapp 1.000 Mitarbeitern zeitnah ausgebaut werden. Der Markenname Klenk Holz wird weitergeführt. Weitere Details werden laut Binderholz nicht mitgeteilt. Mit der Übernahme setzt Binderholz seine bereits in den vergangenen Jahren gezeigte Wachstumsstrategie über Unternehmenszukäufe weiter fort.



Klenk Holz war im August 2013 im Rahmen eines Share-Deals von The Carlyle Group übernommen worden und erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 350 Mio € und ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) 8,7 Mio €. Binderholz mit europaweit insgesamt zwölf Standorten und rund 2.530 Mitarbeiter erzielte 2016 einen Umsatz von rund 500 Mio €. Zusammen werden beide Unternehmen pro Jahr etwa 4,8 Mio fm Nadelrundholz verarbeiten.