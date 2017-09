TCM Group nimmt eigene Schiebetürenfertigung auf

Die dänische TCM Group, zu der die Küchenhersteller TMK, Concepta und seit Anfang dieses Jahres auch Nettoline gehören, hat eine eigene Schiebetüren-Produktion aufgebaut. Dafür wurde in Aulum ein neues rund 2.000 m² großes Werk errichtet, in dem künftig Schiebetüren für die zur TCM-Gruppe gehörenden Küchenmöbel-Marken „Svane“, „Tvis“, „Nettoline“ und „Kitchn“ sowie für den Private Label-Bereich hergestellt werden.



In dem neuen Werk sind rund 20 Mitarbeiter beschäftigt, von denen ein Teil aus dem rund 10 km entfernten Werk in Tvis nach Aulum gewechselt ist. Der Produktionsstandort Aulum gehört seit der im Januar erfolgten Übernahme des Küchenherstellers Nettoline zur TCM-Gruppe. In dem übernommenen, 14.600 m² großen Werk sind rund 65 Mitarbeiter tätig.



An den Produktionsstandorten der TCM-Tochterunternehmen werden auch noch Bad- und Garderobenmöbel hergestellt. Neben dem Küchen- und Möbelfachhandel werden auch Baumärkte beliefert, die die Produkte unter Eigenmarken vertreiben. Im vergangenen Jahr hat die TCM Group mit rund 330 Mitarbeitern einen Umsatz von 600 Mio dkr erzielt.