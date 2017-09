Tasche ist neuer Präsident des Klebstoffverbandes FEICA

Auf der am 13. September auf Sardinien durchgeführten FEICA-Generalversammlung wurde Dr. Boris Tasche, Vorstandsvorsitzender des deutschen Industrieverband Klebstoffe (IVK), zum Präsidenten des European Executive Board (EEB) gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Steve Kenny (H.B. Fuller Europe) an, der die Position seit September 2015 innehatte. Tasche, Corporate Vice President M&A Adhesive Technologies bei Henkel, gehört dem EEB bereits seit sieben Jahren an. Anfang September 2016 war er zum Vizepräsidenten gewählt worden; diese Position wurde jetzt von Denise Beachy (Dow Europe) übernommen. Das European Technical Board (ETB) von FEICA wird im EEB weiterhin von Dr. Eva Griessbach (Dow Corning) vertreten.



Neben den genannten Positionen können dem EEB satzungsgemäß bis zu vier Direct Company Members (DCM) und National Association Members (NAM) angehören. Das EEB hat außerdem die Möglichkeit, bis zu drei weitere Mitglieder zu kooptieren. In der üblicherweise zwei Jahre dauernden Wahlperiode gehören dem Gremium als NAM aktuell Jean-Marc Barki (Sealock Colles Industries, vertritt den französischen Verband AFICAM), Dr. Guido Cami (Industrie Chimiche Forestali SpA, für den italienischen Verband AVISA) sowie Bob Adams (Beardow Adams, für den britisch-irischen Verband BASA) an. Cami und Adams wurden von der Generalversammlung als Nachfolger von Roberto Leoni (Mapei, AFISA) bzw. James Igoe (F. Ball, BASA) gewählt, die das Gremium verlassen haben. Die Industrie wird im EEB durch Kenny, Eric Dehasque (Sika) sowie Rob Uytdewillegen (Bolton Adhesives) vertreten. Neu ins Gremium berufen wurde Roland Albers, der Laurent Peyronneau (beide Bostik) ersetzt. Als zusätzlicher DCM wurde Silvio Bassi (COIM) kooptiert.



FEICA ist der Dachverband der europäischen Kleb- und Dichtstoffhersteller. Er vertritt die technischen und wirtschaftspolitischen Interessen seiner Mitglieder auf europäischer Ebene und berät diese unter anderem bei der Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben. Die Ziele in technischer Hinsicht werden dabei durch das ETB, dem aktuell 18 Mitglieder angehören, alle zwei Jahre in Anlehnung an die vom EEB festgelegte Verbandsstrategie fixiert.