Steico hat auf zweiter LVL-Linie die erste Platte produziert

Der Dämmplattenhersteller Steico hat auf der am polnischen Standort Czarna Woda installierten zweiten LVL-Produktionslinie gestern die erste Platte produziert. Die Inbetriebnahme ist nach Angaben von Steico damit neun Wochen früher erfolgt als ursprünglich geplant, der Regelbetrieb soll im Verlauf des ersten Halbjahres 2018 aufgenommen werden.



Mit der neuen Produktionslinie wird die LVL-Kapazität des Standorts auf 160.000 m³/Jahr verdoppelt. Für die Erweiterung hat Steico insgesamt 45 Mio € aufgewendet. Nach Angaben des Unternehmens lag das Investitionsvolumen damit um 15 Mio € niedriger als beim Bau der ersten Produktionslinie. Auf dieser hatte Steico im Juli 2015 die erste Platte produziert, Anfang 2016 war sie in den Regelbetrieb überführt worden. Bei beiden Produktionslinien hat Raute die wesentlichen Komponenten geliefert.



In Czarna Woda betreibt Steico außerdem jeweils zwei Produktionslinien für stabile Dämmplatten im Nassverfahren und Hartfaserplatten.