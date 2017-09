Stehle wird zweiter Geschäftsführer bei AL-KO Therm

Mit Wirkung zum 1. Oktober wird Dr. Christian Stehle neuer Geschäftsführer bei AL-KO Therm in Jettingen-Scheppach. Das Unternehmen bildet in der übergeordneten AL-KO Kober SE den Geschäftsbereich Lufttechnik. Seit dem 1. Januar untersteht die Lufttechniksparte Peter Kaltenstadler, der als Geschäftsführer auch in Zukunft die strategische Ausrichtung von AL-KO Therm verantworten wird. Kaltenstadler war als Geschäftsführer auf Dr. Bernhard Müller nachgefolgt, der das Unternehmen von Februar 2013 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen am 19. Dezember 2016 geleitet hatte.



Ebenfalls zum 1. Januar war Kaltenstadler als neuer COO in den Vorstand von AL-KO Kober berufen worden. Diesem gehören darüber hinaus Stefan Kober (CEO und Vorsitzender) sowie Dr. Nico Reiner (CFO) an. Vor seinem Wechsel zu AL-KO war Kaltenstadler für BSH Hausgeräte tätig; zuletzt hatte er das Geschirrspülerwerk in Dillingen geleitet. Auch Stehle wechselt von BSH zu AL-KO Therm. Als Leiter Produktionsarchitektur und Prozesse war er dort seit März 2015 unter anderem für Projekte zur Optimierung operativer Betriebsstrukturen verantwortlich.