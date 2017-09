SCM Group: 14,5 % Umsatzplus im ersten Halbjahr

Das von dem italienischen Maschinen- und Anlagenhersteller SCM Group im Geschäftsjahr 2016 erreichte Umsatzwachstum hat sich im ersten Halbjahr in ähnlicher Form fortgesetzt. Bis Ende Juni hat das Unternehmen seinen Gruppenumsatz um 14,5 % auf 311 Mio € gesteigert. Der vor kurzem von der Gesellschafterversammlung bestätigte SCM-Vorstand geht daher davon aus, die festgelegten Umsatzziele für das Gesamtjahr 2017 noch übertreffen zu können.



Zu der erwarteten Umsatzsteigerung soll auch die Ende Juli vereinbarte Übernahme von 51 % der Anteile an dem CNC-Maschinenhersteller HG Grimme Systech GmbH mit Sitz in Wiedergeltingen beitragen. Die SCM Group hat die Transaktion am 4. August beim Bundeskartellamt zur Genehmigung angemeldet; die Freigabe steht allerdings noch aus. Im Geschäftsjahr 2016 hatte die SCM Group eine Umsatzsteigerung von 15 % auf fast 600 Mio € erreicht