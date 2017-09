Schweden konnte Schnittholzexporte um 10 % steigern

Im Monat Juni exportierten schwedische Unternehmen insgesamt 1,239 Mio m³ Nadelschnittholz und Hobelware, rund 10 % mehr als im Vorjahresmonat. Ausschlaggebend für die deutliche Steigerung war ein Anstieg der Ausfuhren an Abnehmer in Afrika um 73 %, um rund 6 % höhere Exporte nach Asien sowie eine Vervielfachung der US-Exporte. Im Vergleich dazu bleiben die Lieferungen an Kunden innerhalb Europas um 2 % hinter dem Vorjahreswert zurück.



Nach dem starken Exportrückgang im April (-21 %) und den nur geringfügigen Steigerungen im Mai (+0,4 %) ergibt sich für das zweite Quartal noch ein Exportminus in Höhe von 3,8 %. Zusammen mit dem Minus aus dem ersten Quartal in Höhe von 3 % ergibt sich für das erste Halbjahr eine nahezu identisches Exportvolumen wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres.