Schwabenhaus konzentriert Deutschlandvertrieb in Fulda

Der Fertighaushersteller Schwabenhaus steuert künftig den deutschlandweiten Vertrieb von Fulda aus; die Produktion der Tochtergesellschaft der Streif Haus bleibt weiterhin in Heringen. Neben dem Vertrieb werden in dem vor Kurzem eröffneten Büro auch der Bereich Marketing sowie die Produktentwicklung angesiedelt.



Nach Angaben von Schwabenhaus-Geschäftsführer Christian Baumann ist das neue Vertriebs- und Marketingzentrum Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Mit der Bündelung von Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung unter einem gemeinsamen Dach erwartet sich Baumann Synergien für verschiedene Geschäftsbereiche. Für den Standort Fulda spricht zudem die zentrale Lage, die von den Mitarbeitern der derzeit 40 Verkaufsbüros in ganz Deutschland gut erreichbar ist. Das Büro liegt zentral in Fulda und soll künftig auch für Schulungen und Seminare genutzt werden.