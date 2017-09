Schlau übernimmt Faber und bezieht Standort in Mainz

Das Farben-, Tapeten- und Bodenbelagshandelsunternehmen Brüder Schlau hat über seinen Geschäftsbereich Schlau Großhandel den Baufachhändler Baubedarf Faber aus Mainz übernommen. Nach Abschluss der Transaktion am 1. September wurde Baubedarf Faber mit Schlau Großhandel verschmolzen. Der bisherige Eigentümer Patrick Faber ist seitdem für Schlau Großhandel als Kundenbetreuer und Außendienstmitarbeiter tätig.



Parallel zu der Übernahme hat Brüder Schlau am 4. September einen neuen Standort in Mainz eröffnet, an dem die regionalen Aktivitäten von Schlau Großhandel und Baubedarf Faber zusammengefasst werden. Die bisherige Schlau-Niederlassung in Nieder-Olm bei Mainz wurde ebenso wie der bisherige Faber-Standort geschlossen. Der neue Handwerkermarkt im Süden von Mainz verfügt über eine Lager- und Ausstellungsfläche von rund 1.000 m² und einen Fuhrpark mit vier Fahrzeugen. Neben einem vergrößerten Bodenbelagssortiment umfasst das Angebot der neuen Niederlassung auch Tapeten inklusive einem eigenen Musterraum, Farben inklusive Mischservice, Werkzeuge, Dämmstoffe und Bauchemie.