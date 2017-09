Romsilva rechnet inzwischen mit 460.000 m³ Sturmholz

Nach den Unwettern am vergangenen Sonntag, die Teile des Balkans und Westrumänien betroffen haben, hat die rumänische Staatsforstverwaltung (Romsilva) eine erste Schadenschätzung veröffentlicht. Von insgesamt 460.000 fm entfallen rund 246.000 fm auf Flächen, auf denen komplette Waldbestände gebrochen oder geworfen wurden. Der Schadensschwerpunkt liegt mit rund 200.000 fm im Gebiet der Forstdirektion Bihor, 85.000 fm sind in der Forstdirektion Arad angefallen und 70.000 fm in Maramures. Allerdings weist Romsilva auch auf die Vorläufigkeit der Zahlen hin, da viele Forststraßen noch blockiert und betroffene Bestände für genauere Erhebungen nicht zugänglich sind.



Bereits im Juni 2016 war es in Rumänien zu nennenswerten Sturmschäden gekommen, mit deren Aufarbeitung erst vor einigen Monaten begonnen wurde. Vertreter der Holzindustrie schätzen, dass auch damals rund 0,5 Mio fm Sturmholz angefallen sind und dass deren Aufarbeitung noch bis 2018 andauern wird. Die Gesamtmenge an Kalamitätsholz für 2016 gibt Romsilva mit 1,35 Mio fm an.