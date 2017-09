Riek wird Geschäftsführer der Baustoffallianz BMV

Olaf Riek wird am 1. Oktober neuer Geschäftsführer der Baustoffhandelsallianz BMV mit Sitz in Hamburg. Er tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Bachmann an, der das Unternehmen bereits Ende August im gegenseitigen Einvernehmen verlassen hatte. Riek war zuletzt Geschäftsführer einer zur Hagebau-Kooperation gehörenden Baustoff-Allianz. Bachmann hatte den Geschäftsführer-Posten Anfang 2013 übernommen; auch er war von Hagebau zur BMV gewechselt.



Bei der BMV handelt es sich um einen Zusammenschluss von zurzeit 16 Baustoffhändlern, die alle auch Gesellschafter in der Baustoffhandelskooperation Eurobaustoff sind. Zusammen erwirtschaften die Unternehmen im BMV einen Außenhandelsumsatz in Höhe von rund 1 Mrd €.