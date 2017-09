Rhenus Fehring und Brenner werden zusammengeführt

Der Rhenus-Konzern wird die bislang eigenständigen Aktivitäten von Rhenus Fehring in Bielefeld und der Brenner-Gruppe in Plaidt zum 1. Oktober in der neugegründeten Rhenus Forest Logistics GmbH & Co. KG zusammenführen. Die Geschäftsleitung wird sich aus dem bislang für Rhenus Fehring verantwortlichen Olaf Mohrmann sowie Sascha Hähnke und Heiner Höfkes von der Brenner-Gruppe zusammensetzen. Die Betriebsstätten von Rhenus Fehring und Brenner werden auch nach der Zusammenführung in der bisherigen Form bestehen bleiben. In Deutschland wird das Unternehmen damit weiterhin mit den Standorten Bielefeld und Plaidt vertreten sein. Der Standort Luxemburg wird künftig unter Rhenus Forest International am Markt auftreten, die Schweizer Niederlassung wird in Rhenus Forest Swiss AG umfirmiert.



Rhenus Forest Logistics ist auf den Transport und Handel von Sägerestholz, Altholz und Biomasse ausgerichtet. In Deutschland ist das Unternehmen vor allem in Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und Rheinland-Pfalz tätig. Das Auslandsgeschäft konzentriert sich auf die Länder Belgien, Frankreich und Schweiz.