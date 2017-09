Profine erwirbt Grundstück am Standort Pirmasens

Der Kunststoffprofilhersteller Profine mit Sitz in Troisdorf hat ein rund 70.000 m² großes Grundstück am Standort Pirmasens erworben. Das neue Areal befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem bisherigen Betriebsgelände und gehörte bislang der Stadt Pirmasens. Bereits im Oktober 2013 hatte Dr. Peter Mrosik, geschäftsführender Gesellschafter der Profine-Gruppe, eine Absichtserklärung zum Kauf dieses Grundstücks unterzeichnet.



Durch den Zukauf hat sich die Betriebsfläche in Pirmasens auf rund 310.000 m² vergrößert. Auf dem neuen Grundstück soll nach Angaben des Unternehmens spätestens ab Sommer 2018 mit dem seit Längerem geplanten Ausbau in den Bereichen Logistik und Fertigungskapazitäten begonnen werden. Für diese Investitionen will Profine bis 2022 einen zweistelligen Millionenbetrag einsetzen.



Seit dem Erwerb des Unternehmens durch Mrosik im Jahr 2012 wurden rund 45 Mio € an dem Hauptproduktionsstandort, an dem zurzeit rund 1.200 Mitarbeiter tätig sind, investiert. Die Profine-Gruppe ist mit ihren Marken KBE, Kömmerling und Trocal an 29 Standorten in 22 Ländern vertreten und beschäftigt insgesamt rund 3.300 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen insgesamt rund 700 Mio € umgesetzt.