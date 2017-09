Produktion in den Alno-Werken wurde eingestellt

Der in den Insolvenzverfahren für die vier Alno-Gesellschaften eingesetzte vorläufige Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann hat die Produktion an den drei Produktionsstandorten Pfullendorf, Enger und Coswig vorübergehend eingestellt, nachdem die mit den wichtigsten Kunden und Lieferanten geführten Verhandlungen über eine Finanzierung des Geschäftsbetriebs nicht zu einem Abschluss gebracht werden konnten. Hörmann will sich laut einer heute Morgen veröffentlichten Mitteilung jetzt darauf konzentrieren, den im August eingeleiteten strukturierten Bieterprozess zu einem Abschluss zu bringen.



Die Produktion in den drei Werken soll so lange ruhen, bis ein neuer Investor oder neue Investoren für die Alno-Assets gefunden sind. Dementsprechend werden ab sofort weder bei Alno noch bei den Tochtergesellschaften Wellmann und Pino keine neuen Bestellungen mehr angenommen. Die im Verlauf der letzten Monate entstandene Fehlteilproblematik soll über individuelle Lösungen bewältigt werden; die Insolvenzverwaltung führt nach eigenen Angaben weiterhin entsprechende Gespräche mit interessierten Kunden.



In der Mitteilung bedauert Hörmann die jetzt erfolgte Produktionseinstellung, da dadurch die Sanierung und ein möglicher Neubeginn deutlich erschwert werden.