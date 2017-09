Pfleiderer will Umsatz bis 2021 auf 1,2 Mrd € steigern

Die Pfleiderer Group will ihren Konzerumsatz im Rahmen der heute vorgestellten mittelfristigen Strategie bis zum Jahr 2021 auf rund 1,2 Mrd € steigern. Die EBITDA-Marge soll im gleichen Zeitraum auf über 16 % gebracht und das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA auf 1,5-2 begrenzt werden. Für die Eigenkapitalquote strebt Pfleiderer bis 20121 mindestens 30 % an. Diese Umsatz- und Ergebnisziele sollen vor allem über den Ausbau des Geschäftes mit margenstärkeren Produkten erreicht werden. Im Vertrieb will Pfleiderer vor allem die Küchen-, Bad- und Büromöbelbranche stärker bearbeiten; dabei soll neben den Kernmärkten in der DACH-Region und in Polen auch das Exportgeschäft selektiv ausgebaut werden.



Im Geschäftsjahr 2016 hatte die Pfleiderer Group 929,6 Mio € umgesetzt, von denen 620,9 Mio auf die im Geschäftsbereich „Core West“ zusammengefassten Aktivitäten in Deutschland und 308,7 Mio € auf die den Bereich „Core East“ mit den polnischen Werken entfallen waren. Das Gesamt-EBITDA war mit 108,7 Mio € und das bereinigte EBITDA mit 148,9 Mio € angegeben worden. Bezogen auf das Gesamt-EBITDA hatte sich damit eine EBITDA-Marge von 11,8 % ergeben. Die Umsatz- und Ergebnisbeiträge des Core West wurden in diesen Zahlen ab dem 19. Januar 2016 berücksichtigt.