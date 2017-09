PEFC-Generalversammlung erstmals in Skandinavien

Vom 13. bis zum 17. November findet in Kooperation mit der Finnish Forst Association (Metsäyhdistis) die PEFC Forest Certification Week in Helsinki/Finnland statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 200 Teilnehmern aus rund 50 Nationen. Im Rahmen Veranstaltung wird am 15. November im Scandic Park Hotel in Helsinki auch die 22. PEFC-Generalversammlung erstmals in einem skandinavischen Land durchgeführt.



Die für den 16. und 17. November angesetzten Gespräche mit verschiedenen Interessengruppen stehen in diesem Jahr unter dem Thema „Making Certification SMART“ und widmen sich neuen Technologien, die im Rahmen der forstlichen Zertifizierung bereits Anwendung finden oder perspektivisch in diesem Bereich eingesetzt werden können.



Den Abschluss der Wochen bildet eine Exkursion, bei der ebenfalls der Einsatz neuer Technologien im Wald Thema sein wird. Darüber hinaus steht ein Besuch des erst Mitte August in Betrieb genommenen Zellstoffwerkes der finnischen Metsä Group am Standort Äänekoski auf dem Programm.



Im vergangenen Jahr fand die PEFC Forest Certification Week in Kooperation mit der Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) auf Bali statt.