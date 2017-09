Parkett: FEP-Märkte im ersten Halbjahr zumeist im Plus

Auf den meisten Parkettmärkten in Europa hat sich die positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal fortgesetzt, nachdem bereits im ersten Quartal in Summe ein leichtes Wachstum erzielt werden konnte. Nach Einschätzung des Board of Directors der Föderation der Europäischen Parkettindustrie (FEP), der am 1. September im Rahmen seiner Sitzung die aktuelle Marktentwicklung diskutiert hat, profitiert die Branche derzeit von der europaweit guten Baukonjunktur.



Insgesamt trifft der FEP in seinem heute veröffentlichten Marktüberblick Aussagen über 13 Länder. Davon zeigten lediglich Spanien, Finnland, Norwegen und die Schweiz eine stabile Entwicklung, während die restlichen neun Länder jeweils Zuwächse verzeichnen konnten.



Zu den Wachstumsmärkten gehören Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Polen und Schweden. Überdurchschnittlich gut hat sich der niederländische Parkettmarkt entwickelt, der nach Einschätzung des FEP aufgrund der starken Hausbauaktivitäten um 7 % zugelegt hat. Für die anderen Märkte werden Zuwachsraten zwischen 1-4 % angenommen.