Parador setzt Hausmesse-Konzept im Januar 2018 fort

Der Bauelementhersteller Parador wird vom 14. bis 17. Januar zum zweiten Mal seine „Internationalen Handelstage“ veranstalten und damit auch im kommenden Jahr auf eine Beteiligung an der Bodenbelagsmesse Domotex, die vom 12. bis 15. Januar in Hannover stattfindet, verzichten. Die Hausmesse wird am Firmensitz in Coesfeld durchgeführt. Hierzu wird das für Schulungs- und Ausstellungszwecke genutzte Trend-Center neu gestaltet; neben Sortimentserweiterungen in den bestehenden Bereichen Parkett-, Vinyl- und Laminatboden soll eine neue Produktlinie aus dem Bereich der modularen Bodenbeläge vorgestellt werden. Außerdem wird ein neues Studiokonzept für den Point of Sale präsentiert.



Nach der Premiere der Internationalen Handelstage im November 2015 will Parador den Teilnehmerkreis bei der kommenden Veranstaltung ausweiten. Insgesamt werden rund 1.000 Besucher erwartet, davon etwa die Hälfte aus dem Ausland. Mit der Verschiebung des Termins von November auf Januar kehrt das Unternehmen zu dem Rhythmus vergangener Hausmesse-Konzepte zurück.



Über einen längeren Zeitraum hatte Parador alle zwei Jahre im Januar die Hausmesse „Paravision“ durchgeführt. Die letzte derartige Veranstaltung fand im Januar 2011 statt. Im Jahr 2012 hat Parador nach längerer Abwesenheit erstmals wieder auf der Domotex in Hannover ausgestellt. 2014 hat sich das Unternehmen erneut an der Messe beteiligt. Im Frühjahr 2015 wurde dann jedoch der Verzicht auf die Domotex-Teilnahme 2016 und die damit verbundene Rückkehr zu einem Hausmesse-Konzept bekannt gegeben.