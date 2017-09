Niederlande: Anteil zertifizierter Hölzer weiter gestiegen

Nach Angaben des niederländischen Probos-Instituts lag in den Niederlanden das Marktvolumen für zertifizierte Schnittholz- und Holzwerkstoffprodukte 2015 bei 4,49 Mio m³ RWE (Roundwood equivalent), wovon mit insgesamt 4,49 Mio m³ rund 83,3 % nach FSC oder PEFC zertifiziert waren. Im Jahr 2013 lag dieser Anteil noch bei 76,0 % und vor zehn Jahren bei lediglich 13,3 %.



Im Detail waren 2015 rund 2,46 Mio m³ Schnittholz und Holzwerkstoffe nach FSC und weitere 2,03 Mio m³ nach PEFC zertifiziert. Bei einem Gesamtmarktvolumen in Höhe von 5,39 Mio m³ Der Anteil der FSC zertifizierten Produkte am Gesamtmarkt lag damit bei 45,6 % auf nach PEFC zertifizierte Produkte entfiel ein Anteil von 37,6 %.