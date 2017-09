Neuer Intermeble-Verkaufsleiter kommt von CS Schmal

Marcus Rohde ist seit dem 1. September neuer Verkaufsleiter DACH bei dem polnischen Zerlegtmöbelhersteller Intermeble. Laut Intermeble-Inhaber Tomasz Szymanski will das Unternehmen mit der Ernennung Rohdes die geplante Expansion in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Schweiz vorantreiben. Rohde soll sich in diesen Ländern künftig insbesondere um den Ausbau im Bereich „Schlafen“ kümmern.



Rohde kommt von dem Zerlegtmöbelhersteller CS Schmalmöbel, wo er nach rund eineinhalb Jahren als Vertriebsbereichsleiter zum 31. August ausgeschieden ist. Zuvor war Rohde unter anderem im Vertrieb der Easyfurn GmbH sowie als Key-Account Manager für die Rauch Möbelwerke tätig.



Außerdem hat Intermeble bekannt gegeben, dass das Unternehmen vor einigen Wochen ein neues Werk am Hauptsitz in Sompolno mit einer Produktionsfläche von 30.000 m² in Betrieb genommen hat. Aktuell beschäftigt Intermeble an dem Standort rund 500 Mitarbeiter und liefert seine Produkte in rund 40 Länder.